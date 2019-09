Soudce Elischer opět míří do vazby. Měl ovlivňovat svědky

„Toto opatření pokládám za pomstu soudu, jinak si to nedovedu vysvětlit,“ reagoval v soudní síni devětapadesátiletý Elischer. „Upozornil jsem, že soud špatně poučuje a že pan přísedící pospává při soudním jednání.“

Elischerovo chování označila za zcela zavrženíhodné. „Jako člověk znalý práva by měl vědět, že je zcela nemyslitelné kontaktovat jakékoliv svědky či znalce ještě nevyslechnuté soudem,“ zdůvodnila Cukerová.

Pobyt ve vazební cele by soudci pražského vrchního soudu měl zabránit v případných dalších pokusech ovlivňovat svědky. „Je zcela evidentní, že pan obžalovaný kontaktoval, byť přes její právní zástupkyni, ale s jednoznačným úmyslem ovlivnit hlavní líčení, svědkyni, o které věděl, že má být slyšena,“ popsala předsedkyně soudního senátu Veronika Cukerová.

Elischer reagoval tak, že se s ní zná velmi dlouho pracovně a šlo mu prý jen o to, aby ji informoval o možnosti nevypovídat. „Jen jsem se zeptal, zda svědkyně skutečně dorazí, protože ve spise nebyla doručenka. Samozřejmě jsem nikoho neovlivňoval. Chápu, že to možná vypadá jako nevhodné jednání, ale nenaplňuje literu zákona (ohledně vazby),“ doplnil.

Policisté našli v jeho soudní kanceláři obálku s téměř milionem korun. Elischer ale kategoricky popřel, že by částka pocházela z trestné činnosti. Odmítá, že by jeho práci ovlivnily peníze nebo jakýkoliv člověk. Kritizuje postup i údajnou podjatost policie.

Stíhání čelí vedle soudce a Hunga také dvě ženy, které měly poskytnout úplatek za své příbuzné, a dva muži, již se podle obžaloby na zprostředkování úplatků podíleli. Jeden z nich – doktor práv Mac Van Nhat – se u soudu přiznal, že předal údajnému organizátorovi korupce Hungovi peníze na ovlivnění výše trestu obžalovaného Vietnamce, kterého pak soudil Elischer. Zároveň ale uvedl, že Elischera nezná a že se Hung o soudci konkrétně nezmínil, když tvrdil, že přes své kontakty dokáže tresty zmírnit.

Za zneužití pravomoci, přijímání úplatků, neoprávněný přístup do počítačového systému a za nadržování hrozí Elischerovi až dvanáct let vězení a také trest propadnutí majetku. Do pravomocného skončení stíhání nesmí soudit a pobírá polovinu svého platu.