Uráží mě, že jsem hodnocen nevzdělanými v právu, ohradil se soudce Elischer proti obžalobě

Elischerovi hrozí za zneužití pravomoci, přijímání úplatků, neoprávněný přístup do počítačového systému a za nadržování až 12 let vězení a také trest propadnutí majetku.

Postěžoval si mimo jiné na to, že policie mu vyčlenila pouhé tři dny k nastudování jeho trestního spisu, který měl v té době přes sedm tisíc stran. „Nevím, kde je právo na fér proces,“ poznamenal.

Z rozhodnutí ministra spravedlnosti byl Elischer dočasně zproštěn výkonu soudcovské funkce, a to až do pravomocného skončení trestního stíhání. Po tu dobu pobírá polovinu platu. Loni v listopadu se obrátil se stížností na Ústavní soud (ÚS). Je totiž přesvědčený, že ho policie v kanceláři odposlouchávala po určitý čas bez povolení soudu. V ústavní stížnosti napadá i to, že mu detektivové zabavili utajené protokoly o hlasování v jeho soudním senátu. ÚS zatím nerozhodl.

V Elischerově trestní kauze původně pražský městský soud usiloval o to, aby ji nemusel rozhodovat. Podle předsedkyně senátu by měl věc řešit soud, který nespadá do obvodu pražského vrchního soudu, a u kterého tak nebudou přicházet v úvahu objektivní pochybnosti o jeho nestrannosti. Nejvyšší soud ale rozhodl, že případ pražský soud bude řešit, ovšem případné odvolání poputuje k Vrchnímu soudu v Olomouci.

Působení na pražském vrchním soudu začalo v roce 2013

Elischer přišel na pražský vrchní soud v roce 2013, specializoval se na řešení závažných drogových kauz a stal se členem odvolacího senátu v těchto procesech. Zabýval se například kauzou skupiny, která ve velkém pěstovala marihuanu v areálu bývalé textilní továrny v Liberci. Šéfové gangu, Jiří Limburský a Quang Nguyen Anh, kteří financovali nákup vybavení, zajišťovali personální obsazení pěstírny, kontrolovali pracovní nasazení pěstitelů a zajišťovali prodej drogy, byli v dubnu 2016 odsouzeni na deset let vězení.

Elischer se narodil 31. července 1960, po vystudování pražské právnické fakulty působil jako prokurátor a později státní zástupce v Olomouci. V minulosti byl také členem KSČ. Před 15 lety byl jmenován soudcem, působil na Krajském soudu v Ústí nad Labem, kde se například zabýval případem vraždy pětiletého chlapce, kterou potrestal 24 a 20 lety vězení. Rozhodoval také kauzu zkrachovalé ústecké Universal banky, kdy v září 2008 soud zprostil většinu z bývalých bankéřů, manažerů banky a podnikatelů obžaloby ze stamilionového podvodu.

Letos v lednu dostal Elischer od svého nadřízeného výtku za to, že účinkoval jako herec v inscenovaném pořadu Nebezpečné vztahy na TV Barrandov, kde představoval podnikatele nakaženého virem HIV. Elischer kvůli trestnímu stíhání za korupci nesmí soudit a dříve k věci uvedl, že vzhledem k tomu se věnuje věcem, které mu zákon umožňuje, což je podle něj i umělecká činnost. Elischerovi nadřízení se však domnívají, že jeho účinkování v Nebezpečných vztazích do této kategorie nespadá. Elischer výhrady uznal a zavázal se, že se do budoucna podobných aktivit vyvaruje.