„Nejmenovat se Jana Novák nějak poškodí její život?“ ptá se lingvista Oliva ve sporu o přechylování

Formant -ová je pro češtinu nezbytné a systémové řešení, zdůraznil Oliva. Pokud by ho čeština nepoužívala, musela by se s pohlavím vypořádat jinak. Třeba přidáním funkce či titulu, který by pádem a koncovkou ukázal, o koho jde. To je podle Olivy nepraktické, nepružné a zdržující; podle Valdrové by to ale ukázalo na krásu češtiny.

Přidávat k mužskému příjmení -ová bylo podle Valdrové motivováno především politicky. „Původně to vzniklo jako symbol podřízení ženy muži nebo otci. Povinná příznakovost ovšem začíná až s rokem 1946, kdy byla počeštěna jména menšin,“ upozorňuje.

„Postaral se o to prezident Edvard Beneš, který národ vyzval, aby degermanizoval jména i kraje. Toho se ujaly národní výbory s jazykovědci. Předtím jsme měli v rodinách jména přechýlená, nepřechýlená, česká i cizí, nikomu to nevadilo a stavbou jazyka se neargumentovalo,“ zdůraznila Valdrová s tím, že v takovém případě nelze mluvit o neměnnosti jazyka nebo tradici přidávání -ová.

Oliva: Ženám to snad poškozuje život?

Některé ženy dnes považují za diskriminační, že o formě svého příjmení nemohou rozhodnout samy. Podle Olivy o diskriminaci nejde: „To bychom to mohli hnát tak daleko, že je diskriminace vůbec mít nějaké jméno. Ženám to nějak poškozuje život?“

Jenže podle genderové lingvistky Valdrové čeština diskriminaci u podob příjmení má: diskriminaci souhláskou. „Chce-li si žena vzít pana Kalu, může se rozhodnout mezi Kala a Kalová. Ale když si bere Kalaše, a to jde jen o jednu hlásku, tak musí být jedině Kalašová,“ upozornila Valdrová.

Z některých příjmení – třeba Petrů či Janů – přitom nelze pohlaví nositele poznat. Podle Olivy jde ale o výjimky: „Nebylo by praktické, abychom na základě statisticky nepočetné skupiny rozšířili to, co pro ně platí, na všechny. A nejde jenom o příjmení.“

Podle Valdrové by ženy měly mít možnost se rozhodnout o formě svého příjmení v obou směrech: „Ať už formant -ová chce, nebo nechce. Třeba známá Eman Ghaleb to prý bez -ová cítila jako problém, jméno Eman naznačovalo, že by mohlo jít o muže.“

„Triky“ s národností a životem v cizině

Například na Praze 6, kde ročně uzavře manželství okolo 480 párů, poptávka po příjmení bez -ová roste. „Do roku 2016 to bylo asi osmnáct procent žen, dnes je to dvaadvacet procent. V roce 2011 to bylo čtrnáct procent,“ uvedla vedoucí odboru vnitřních věcí Anna Palasová. Podle ní je to proto, že na Praze 6 žije řada cizinců.

Právě cizí národnost nebo občanství je jedna z možností, ke které se ženy mohou přihlásit, pokud stojí o příjmení ve stejném tvaru jako jejich manželé. Uvádí to zákon o matrikách, jménu a příjmení v paragrafu 69. Příjmení žen se podle něj tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.

Druhý odstavec ale dodává, že příjmení může žena převzít v mužském tvaru, pokud má či bude mít trvalý pobyt v zahraničí; je cizinka; cizince si bere; má jinou než českou národnost.

„Nedokážeme posoudit, jestli lžou, nebo ne. Je to jejich prohlášení. Pokud jde o národnost, ženy nemusí uvádět žádnou konkrétní – a navíc se to může v průběhu života měnit. Údaj o národnosti žádný úřad neeviduje, na rozdíl od občanství. V praxi to nebude mít pro ženu žádné důsledky,“ dodala Palasová.