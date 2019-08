Bojujeme s dezinformacemi, ale mezi země bez spalniček se můžeme vrátit, říká ministr Vojtěch

Očekává proto, že WHO svůj postoj brzy zase změní. „Pokud udržíme stav, kdy dnes nejsou prakticky žádné nové případy spalniček, mohli bychom z toho seznamu zase být vyňati a naše země by mohla být bez spalniček,“ dodal ministr zdravotnictví.

Leckdo přitom ani neví, že je očkování proti spalničkám v Česku povinné. „Očkování proti spalničkám je povinné desítky let. Ale my musíme kvůli dezinformacím, které se šíří (…), bojovat. Musíme bojovat tím, že je budeme vyvracet,“ vyzval ministr zdravotnictví. Zároveň však připomněl, že rodičům, kteří odmítají nechat svému dítěti podat povinné vakcíny, hrozí sankce až 10 tisíc korun.

Dotace na podporu venkovských lékařů získalo 48 ordinací

Ministerstvo zdravotnictví se ale zdaleka nepotýká jen se spalničkami. Jeho hlavním úkolem je zajistit, aby se lidé, kteří nemoc chytí nebo se proti ní chtějí očkovat, vůbec měli na koho obrátit.

Adam Vojtěch pochválil dosavadní výsledky dotačního programu na podporu lokalit, kde lékaři zoufale chybějí. Stát nabízí peníze navíc těm, kdo na venkov vyrazí. „Zájem je čím dál větší,“ poznamenal ministr.

V absolutních číslech zatím získalo dotace 48 ordinací, z toho 32 praktických lékařů a šestnáct zubařů. I když se může zdát, že nejde o nic závratného, Vojtěch to vnímá jinak. „Program jsme spustili před relativně krátkou dobou. Jak u praktiků, tak u stomatologů se zájem o dotace zvětšuje,“ podotkl.

Dodal, že nárok na příspěvky nemají jen lékaři, kteří se vydají do odlehlých venkovských lokalit, neboť i v některých menších městech zdravotní péče chybí. Aby státní příspěvky získali, musí lékaři přijmout minimálně 1500 pojištěnců a ordinovat alespoň 35 hodin týdně.

Nemocnice za hranicemi je doplněk, nikoli náhrada Rumburku, ujistil ministr

Dostupnost zdravotní péče v regionech ovšem zhoršují i problémy některých malých nemocnic. Příkladem může být krachující rumburská nemocnice. Ministr Vojtěch sice podepsal memorandum se Saskem, podle kterého mohou čeští pojištěnci využít služeb nemocnice v německém Sebnitzu za stejných podmínek jako českou nemocnici, ale za řešení problému to nepovažuje.

„Říkal jsem při podpisu memoranda, že to nemá nahradit rumburskou nemocnici. Je to pouze doplněk. (…) Rumburská nemocnice má být zachována,“ uvedl ministr zdravotnictví. Ujistil, že „všichni se shodli na tom – i insolvenční správkyně – že má být rumburská nemocnice do budoucna zachována“.