Zeman: Žvanění o lidských právech je neproduktivní. Je třeba konkrétně pomáhat

Také prohlásil, že za duchovního a teologa se přimlouval u předsedy vlády separatistů na Donbasu. „Ten měl tu drzost, že neodpověděl,“ uvedl Zeman. Pomohlo pak podle něj to, že se za Kozlovského přimluvil znovu při pozdějším setkání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem.

Na své intervenci ve prospěch Kozlovského pak chtěl dokázat, že důležitější jsou konkrétní činy. „Žvanění o lidských právech je neproduktivní, to, co potřebujeme, je konkrétní lidskoprávní pomoc,“ uvedl prezident.

Zeman podle svých slov nemá rád kárání představitelů cizích zemí, že porušují lidská práva. „Oni se buď pobaveně usmějí, nebo se zamračí. A způsobí nám to zbytečné škody třeba na cestovním ruchu,“ prohlásil.

Kozlovskij byl pak koncem roku 2017 mezi zajatci, které si vyměnili Ukrajinci s proruskými rebely. „Jak říká talmud: kdokoliv zachránil jeden lidský život, zachránil celé lidstvo,“ konstatoval Zeman.

Prosazovat ekonomické zájmy

Prezident se zastavil i u ekonomické diplomacie. Exportně zaměřená menší česká ekonomika podle něj musí cílit na to, aby se prosadila na zahraničních trzích, ale také na získávání efektivních zahraničních investic. „Je to těžká práce, které se někdy říká vrtání tvrdých desek. Ta deska se prostě nerozlomí na první pokus, je to černá, drobná, trpělivá práce,“ uvedl.