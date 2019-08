Vyjednavačka komunistů Vostrá doporučí své straně podpořit státní rozpočet

Alternativou k přidávání peněz pro jednotlivé vládní resorty podle Vostré bylo právě snížení schodku. Šéfka státní kasy ale namítla, že by to mohlo znamenat omezení investic nebo některých sociálních výdajů. Vostrá dále podotkla, že finální rozhodování by mohlo být mezi vyšším deficitem a rozpočtovým provizoriem. „Rozpočtové provizorium by bylo nejhorší řešení,“ vysvětlila svůj postoj Vostrá.

Jednání se týkalo rovněž růstu platů ve veřejné sféře kromě učitelů, kterým mají stoupnout v průměru o deset procent. Schillerová zopakovala, že nyní navrhuje vzhledem k novému odhadu inflace tříprocentní růst platů místo původního dvouprocentního. „Nemohu nastavit růst platů tak, aby lidé měli méně,“ uvedla ministryně. Komunisté s tím souhlasí, chtějí ale ještě další dvě procenta navíc. Prakticky se tak shodují se sociálními demokraty.