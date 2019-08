Kováčik: Voliči nás varovali před spoluprací s Babišem. Podpora vlády ale zastavila propad KSČM

„Kdybychom do toho nešli, tak už by po nás možná ani pes neštěkl. To je můj názor,“ prohlásil Kováčik. Poznamenal, že voliči komunistů se k podpoře Babišovy vlády stavěli a stavějí různými způsoby.

„Někteří, když jsme začínali jednat o našem postupu, nás velmi zrazovali, že nemůžeme podporovat oligarchu a tak podobně,“ zmínil předseda poslanců KSČM. Postupem času prý ale změnili svůj postoj a zpětně nakonec podporu vlády schvalují. Jiní jsou podle Kováčika věčně nespokojení a další zas dávají najevo, že jiné rozumné řešení dané situace při vzniku vlády nebylo.

Komunistický poslanec má za to, že kroky KSČM už nesou své ovoce. Přinejmenším na výsledcích voleb do Evropského parlamentu se to projevilo. „A to v tom smyslu, že se de facto zastavil pozvolný, ale přece jenom jasný pád. Přece jen jsme nedopadli úplně špatně a myslím si, chtěl bych tomu věřit, že to je to tvrdé dno, na které jsme narazili,“ odhaduje Kováčik.