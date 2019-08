Bratr vojáka zesnulého v Afghánistánu se chystá narukovat do armády

Pokud projde takzvaným přijímačem, má Filip Štěpánek jediné přání. Stejně jako bratr sloužit u 42. mechanizovaného praporu v Táboře. „Určitě jediné místo, které bych si dovedl představit… je to přesně to pravé,“ potvrdil.

Aby se stal vojákem, musel Filip Štěpánek udělat dva kroky. Projít lékařskou prohlídkou a fyzickými testy. To se mu nakonec povedlo. „Člověk, pokud o to vyloženě stojí, tak není, co by se nedalo naučit. Vždycky to jde nějakým způsobem překonat,“ je odhodlaný Filip Štěpánek.