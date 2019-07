Vojáci dostali ocenění za zahraniční operace. V misích je nasazena i stovka žen

Před pár týdny se z mise vrátily nadrotmistryně Markéta Horčičková a praporčice Daniela Podroužková. Od února do června sloužily na základně Balád v Iráku. Pro Markétu Horčičkovou to byla ve třiapadesáti letech první mise. „Práci, kterou dělám normálně na základně, jsem si chtěla vyzkoušet i v jiných podmínkách,“ vysvětluje.

V zahraničních operacích a pozorovatelských misích je letos zatím nasazena zhruba stovka žen, z celkového počtu vojáků to činí 4,5 procenta. Celkem je pak vojákyň z povolání v Česku více než tři tisíce, tedy necelých 13 procent.

Český letecký poradní tým pomáhal iráckým letcům a pozemnímu personálu se zvládnutím letounů L-159, do Česka se vrátil na konci června. „Připravovali jsme je, aby byli soběstační k dalšímu sebevyškolování v dovednostech pro možnost obsluhování letounů L-159,“ řekl České televizi velitel jednotky major Miroslav Beran.

Daniela Podroužková z Vojenské policie měla v Iráku na starosti ochranu vojáků. „Z českého kempu bez našeho doprovodu nesměli nikam,“ popisuje svou práci. Na zahraniční misi byla už po čtvrté, předtím sloužila v Kosovu nebo Afghánistánu. „První mise byly horší, protože děti byly malé, třeba kluk mi začal chodit na východním Slovensku do první třídy, když jsem odlétala do Kosova,“ vzpomíná.

Spolupráci s iráckými vzdušnými silami hodnotí kladně a podle něj i Iráčané dobře vnímají nasazení českých vojáků. „Myslím si, že irácká strana hodnotí naše působení velmi kladně. Už z minula je Česká republika brána v Iráku velmi pozitivně, spousta jak vojáků, tak civilistů studovala v českých zemích, spousta Iráčanů umí český jazyk,“ upozornil.

Beran připomněl, že Česko bude iráckým letcům pomáhat i nadále, ale jiným způsobem. „Následná forma bude v tom, že česká strana poskytne iráckým pilotům full mission simulátor a taktický simulátor a následně tam vycestuje výcviková jednotka ALCA, která bude dohlížet na nastavené standardy a dodržování předpisů a ujednání tak, aby bylo možno letouny obsluhovat,“ vysvětlil.

Velitel české jednotky v Lotyšsku nadporučík David Trnečka uvedl, že působení v předsunuté přítomnosti NATO v Pobaltí se liší od jiných misí, na které vojáci odjíždějí. „Naším úkolem bylo provádět společný výcvik s dalšími devíti národy. Náš úkol byl primárně provádět palebnou podporu mechanizovaným jednotkám. Obrovská výhoda bylo reálné prostředí výcviku,“ uvedl k tomu.

Zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Verner řekl, že armáda hodnotí nasazení vojáků v zahraničních misích kladně. „Snažíme se, aby všichni vojáci měli stejnou příležitost se účastnit misí. V každém případě to vojáka obohatí. My na druhou stranu zjistíme, jestli ten člověk snáší větší zátěž, odloučení od domova. Pro spoustu vojáků je to i možnost se zdokonalit v jazyce,“ řekl. Česká armáda má podle něj u partnerů v NATO dobré jméno.