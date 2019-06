Ať přijde o vše, žádá žalobkyně odvolací soud v kauze Rath

Proti loňskému rozsudku Krajského soudu v Praze v kauze Davida Ratha se odvolali nepravomocně odsouzení, spokojen ale nebyl ani státní zástupce Petr Jirát. Státní zástupkyně z vrchního státního zastupitelství nyní, po zahájení odvolacího řízení, na jeho výtky navázala – žalobcům se nelíbí, že prvoinstanční soud nenařídil přísnější majetkové tresty.

Žalobkyně míní, že rozhodnutí o vině a tresty vězení jsou správné, chce ale, aby vrchní soud nařídil propadnutí veškerého majetku přinejmenším u Davida Ratha a Petra a Kateřiny Kottových. Rath podle ní páchal trestnou činnost, i když netrpěl nedostatkem, naopak měl nadprůměrné výdělky.

„Jedinou pohnutkou jeho jednání byla obyčejná ziskuchtivost,“ prohlásila. Propadnutí celého majetku by podle ní nebylo v jeho případě trestem příliš přísným a navíc by to považovala za varování pro další případné pachatele. Přitěžující okolnosti v Rathově případě podle státní zástupkyně převažují nad polehčujícími. „Nenastala u něj naprosto žádná sebereflexe,“ míní.