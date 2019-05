Rozhovory s lídry kandidátek do evropských voleb: Petr Cibulka (PB)

Jaká je vaše hlavní priorita, se kterou půjdete do voleb do Evropského parlamentu?

Chceme vyhrát třetí světovou válku 2011 až 2038, kterou vede Rusko proti Západu, jak o tom mluvil generál Gerasimov ve svém slavném článku, který je k dispozici v Armádních novinách. Každý ho najde, když si dá na internetu „Gerasimov hybridní válka“. Každý ten článek najde a měl by si ho nastudovat, protože o čem mluvil před pěti lety generál Gerasimov, to vidíme dnes každý den večer v televizních novinách.

Vy máte za to, že to lze dosíci prostřednictvím voleb do Evropského parlamentu a případné účasti v zákonodárném sboru Evropské unie?

Já o tom nepochybuji, protože já mluvím už asi deset let v České televizi, protože jinam už mě téměř nezvou, o tom, že je nutno překonat svoji dnešní psychotronickou negramotnost, naučit se pracovat se siderickým informačním kyvadlem, které jsem si přinesl, a stát se tak relativně vševědoucím. A pak samozřejmě lehce odhalíme masovou infiltraci Západu ruskými tajnými službami, protože celá Evropská unie je pod kontrolou ruských tajných služeb. A pokud máme zabránit vyvolání zničující občanské války v Evropě, která má Evropu zlikvidovat a její trosky pak připojit k Rusku, jako ruskou gubernii Západní Rusko, tak musíme získat psychotronickou gramotnost, zbavit se ruské infiltrace a zabránit Rusku zničit Evropu.

Snažil jsem se najít na vašich stránkách konkrétní program pro volby do Evropského parlamentu, ten tam v ucelené podobě bod po bodu není, ale přemýšlím, jak by se to, co říkáte, mohlo projevit na vaší případné účasti v zákonodárném sboru Evropské unie.

V zákonodárném sboru budu mluvit stejně, jako mluvím už deset let v České televizi. Budu západní – nebo evropské – občany varovat před ruskou infiltrací, před vlastizradou Evropské unie, před jejím antikřesťanským, to znamená protievropským zaměřením.

Protievropské zaměření Evropské unie, rozumím tomu dobře?

Protievropské zaměření Evropské unie, protože to je marxistický projekt, jak jistě víte, pokud jste si přečetl tuto knihu, která se jmenuje Marx a Satan. Vyšla nedávno, všem ji doporučuji, a kdo ji přečte, pochopí, co je to Evropská unie a k čemu směřuje.

Takže pokud bych to měl vztáhnout k nějakému zaštiťujícímu sloganu, tak „reforma Evropské unie“? Aby nebyla marxistická?

Ano.

V čem spatřujete ten marxismus, v účasti ruských tajných služeb?

Ve všem. Všechno, co dělá Evropská unie, je marx-satanismus a toho se musíme zbavit. Pokud má totiž Evropa zůstat Evropou, musí zůstat křesťanská. Jestli bude islámská nebo marx-satanistická, to už nebude Evropa, to už bude ruská gubernie.

Čeští politici často zdůrazňují třeba téma dvojí kvality potravin, to je také něco, co byste vztáhnul k tomu zaštiťujícímu sloganu „marx-satanistická Evropská unie“?

Jasně, ale to se spíš týká ruské hybridní války proti Západu, protože ruské firmy, ruské obchodní řetězce nás zaplavují hnojem, který vydávají za potraviny, a ten nám likviduje zdraví a zkracuje životy. A pak vystoupí v televizi nějaký ruský fízl, který nám řekne, ať si nestěžujeme, protože Češi mají k rakovině genetické předpoklady. Ne, před sto lety jsme ty genetické předpoklady neměli.

Pokud se nepletu, tak hlavní země, ze kterých bývá dodáváno zboží do českých obchodů, jsou Polsko, Česká republika, Německo, Francie nebo Španělsko.

Ano, ale vy vidíte vývěsní štíty. Musíte si tímto kyvadlem zjistit, kdo ovládá tyto potravinové a prodejní řetězce, kdo to vyrábí, kdo nás tím krmí. Můžu vám říct, že v české vládě, v českém parlamentu nikde nenajdete člověka, který by nefízloval pro Rusko – to je vlastizrada, ti by měli sedět na doživotí ve vězení.

A není možné, že to zkrátka není pravda, když to nenajdeme na vývěsních štítech? Existuje pro to nějaký racionální důkaz?

Co není pravda?

Vy jste mluvil o tom, že Rusko dodává do supermarketů zboží jiné kvality.

Jistě, Rusko ví, že každá země je tak silná jako její muži. Pokud muži budou trpět všemi civilizačními chorobami, pokud místo mužů budou propagováni homosexuálové, adopce dětí homosexuály – to jsou všechno satanské zvrácenosti. To podlamuje sílu Západu bránit ruským operacím. To je ruská strategie.

Možná konkrétně, protože to je také téma, které se řešilo v Evropském parlamentu a řeší se pravidelně na evropské úrovni – sankce proti Rusku?

Žádné neexistují, to jsou všechno kecy, tomu nevěřte. Přece víte, jak novináři lžou, tomu nemůžete věřit. Můžu vám říct, že jediné sankce, které by byly vážně myšleny, které by vyrazily Putina ze sedla, to je embargo na dovoz surovin, nafty a plynu a veškeré produkce z Ruska. Ale primárně nafta a plyn. A to Západ nikdy neudělá. Protože pak by kupoval naftu a plyn ze Spojených států mnohem levněji než z Ruska, ale tím by nemohl financovat ruské zbrojení proti Západu. Takže to Evropská unie neudělá, protože to je zrádcovská organizace.

Takže sankce na vojenský nebo strojírenský obchod s Ruskem, což jsou body, které sankce obsahují, nestačí? Pokud sankce, tak ještě zpřísnit na ropu a zemní plyn?

Stokrát zpřísnit. Pokud opravdu chceme zastavit Rusko, ale to Evropská unie nechce, tak bychom museli dát embargo na naftu a plyn, a to zlikviduje Putina během tří měsíců. Ale to na Západě nikdo nechce.

Mělo by nastat strategické partnerství mezi Evropskou unií a Čínou?

Odpovězte mi na otázku: Strategické partnerství mezi Evropou a Adolfem Hitlerem, to byste podpořil? Tak to je totéž jako s komunistickou Čínou. Ta vyvraždila desetkrát víc lidí než Adolf Hitler za celou svoji éru. Desetkrát víc lidí vyvraždila komunistická Čína! Ale to nikomu na Západě nevadí a budou mluvit o strategickém partnerství. To mohli udělat s Hitlerem!

Petr Cibulka kandiduje za Volte Pravý Blok – stranu za odvolatelnost politiků, nízké daně, minimalizaci byrokracie, spravedlivou justici, přímou demokracii www.cibulka.net do Evropského parlamentu. Díky moc, že jste sem vážil cestu.

Tu už skončilo? Já jsem myslel, že jsme teprve začali.

Shrnuli jsme téměř veškeré body, které máte i na svých webových stránkách.

Děkuji. A naučte se, prosím vás, všichni pracovat s kyvadlem a zjistěte, kdo v České republice není ruský fízl – myslím ve vedení.