Policisté pátrají po pětileté dívce. Únosci ji zřejmě vezou do Německa

Policisté přijali oznámení o únosu pětileté holčičky před úterní třináctou hodinou. Dva neznámí muži ji měli vytrhnout její babičce v ulici Vlasty Průchové v Praze 10 - Uhříněvsi.

„Únosci pak holčičku naložili do přistaveného osobního auta Volvo XC 90, stříbrné barvy, registrační značky 8S2 0469. Dosavadní zjištění vypovídají o tom, že by dívenka měla být hledanými odvezena do zahraničí, pravděpodobně do Německa,“ uvedl na policejním webu mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

V souvislosti s touto událostí pátrají kriminalisté také po matce holčičky. Dívka byla svěřena do péče babičky a matka má s dcerou zakázáno se stýkat. Policisté proto mají souhlas se zadržením matky.

Policie prosí veřejnost o pomoc při pátrání. Přivátá jakoukoli informaci o pohybu pohřešované pětileté holčičky, její hledané matky a uvedeného vozidla.