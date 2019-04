Potřebujeme speciální zákon, zní z fotbalového světa po násilnostech na Spartě

Šéfredaktor Hattricku: Stát selhává

Myšlenku speciální normy podporuje i šéfredaktor Hattricku a fotbalový expert Pavel Procházka, podle nějž by směrem k fotbalovým výtržníkům šlo o efektivní prevenci. „Skutečně by stačilo vběhnutí na hrací plochu jako trestný čin a úplně by to stačilo. V jednadvacátém století už jsme tento zákon mohli mít. V tomto případě stát selhává,“ podotkl s tím, že politici reagují jen v okamžiku mimořádné události.

Nasvědčovat by tomu mohl pohled do března 2014, kdy došlo během přestávky v utkání mezi ostravským Baníkem a Spartou k násilnému střetu fanouškovských táborů, při kterém ostravští chuligáni prolamovali ploty a házeli ulomenými sedačkami.

V rukou policie skončilo jednatřicet rowdies, tehdejší ministr tělovýchovy Marcel Chládek mluvil o doživotních zákazech vstupu na stadion. Kluby volaly po návratu policie na tribuny, kterou na sklonku první dekády stáhl z hřišť tehdejší šéf vnitra Ivan Langer s argumentem úspor.

Už od těchto časů je to systémový problém, podotýká Procházka. „Kdyby tam (na Spartě) policisté stáli už před utkáním, nikdo by předměty neházel,“ dodává a oceňuje kamerový systém, který s identifikací březnového útočníka pomohl a který by podle Procházky měly tuzemské stadiony zavést ve větší míře.