Údajní teroristé zadržení na Ruzyni skončili ve vazbě. Praha je chce vydat Rakušanům

Soud poslal do vazby Iráčana a Iráčanku, které policie kvůli podezření z terorismu ve středu zatkla na ruzyňském letišti. Zároveň rozhodl, že budou vydáni do Rakouska, jež na něj vydalo zatykač. Žena i muž s vydáním souhlasí. Rakouská policie má za to, že spolu s dalšími lidmi chystali útoky na vysokorychlostní vlaky v Německu.