Do řady honiček se pouští řidiči se zákazem řízení. Novela má zpřísnit postih

Počet těch, kteří porušují zákaz řízení, roste už třetím rokem. Polovina takových řidičů to navíc dělá opakovaně. „Není vůbec výjimkou, že se policisté setkávají s případy, kdy je řidič opakovaně během jednoho měsíce přistižen několikrát při řízení a má platný zákaz řízení,“ přibližuje mluvčí policejního prezídia Eva Kropáčová.

Ředitel společnosti BESIP Tomáš Neřold se staví za důraznější postih za porušení zákazu řízení. „My nemůžeme suplovat roli soudců, ale za BESIP jsme maximálně pro to, aby tam byl silný nástroj, že toto nemohu opakovaně porušovat,“ uvedl.

Pokuta za ujíždění a nezastavení na signál „Stůj“ činí v současnosti 7500 korun. Pokud jde o úmyslné ignorování pokynu, hrozí i zákaz řízení. Novela bodového systému, která je v připomínkovém řízení, také počítá se zpřísněním. Novou sankcí by měla být pokuta 25 tisíc korun, šest trestných bodů a zákaz řízení. Policisté by také častěji měli zajišťovat auta až do rozhodnutí soudu.