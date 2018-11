Řidiči se stále častěji pokoušejí ujíždět hlídkám. Je to marné, tvrdí policisté

Zatímco na stříbrném plátně nebo počítačovém monitoru může vypadat ujíždění vysokou rychlostí před policií jako náramná zábava, ve skutečném provozu představují honičky velké nebezpečí. Policisty proto znepokojuje, jak výrazně jich přibývá. V Královéhradeckém kraji ujíždějí řidiči před policisty i pětkrát za měsíc.

„Je to trend dnešení doby. Lidé se snaží policistům ujíždět – a je jedno, jestli na kole, na motocyklu, na vozidle,“ podotkl vedoucí pohotovostního a eskortního oddělení královéhradecké policie Libor Haken. O příčinách ujíždění má policie jasno. „Mají vysloven zákaz řízení motorových vozidel, jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek nebo může jít přímo o pachatele trestné činnosti,“ sečetl policejní mluvčí Jan Čižkovský.

Policie se zaklíná bezpečností i při pronásledování. Například zastavovací pás by neměl způsobit havárii, vůz po jeho přejetí přestává být ovladatelný postupně. „Pneumatika nebouchne, zůstane v ní jehla, kterou vzduch pomalu uniká,“ přiblížil Jan Čižkovský. Na druhé straně pro některé řidiče neznamená konec jízdy ani zcela prázdná pneumatika. „Stává se nám, že řidičům od disků kol létají jiskry, a stále ujíždějí,“ připustil mluvčí.

Současně ale policisté upozorňují, že pokus ujet jim není ten pravý recept, pokud se řidič pokouší vyhnout trestu. „Většinou podcení své možnosti. Buď to skončí havárií, nebo mu dojde, že to nemá cenu a vzdá se bez boje. Nepamatuju, že by nám někdo ujel, nakonce jsme všechny dostali,“ varoval Libor Haken.

Přesné celorepublikové statistiky o ujíždění policisté nevedou. Podle těch královéhradeckých je ale vývoj posledních měsíců odrazem celorepublikové situace.