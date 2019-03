Lesům chybí pracovní síly na úklid po vichřici. Hrozí další šíření kůrovce

Firmu, která by práce v lesích udělala, totiž město nesehnalo. Pracovníci, které koordinují Městské služby Děčín, nesmějí stromy přímo kácet. Rozřezávají a odklízejí ale dřevo, které už položila vichřice. Lesníci v oblasti už týden mapují poškozená místa a stále nejsou u konce. Obávají se, že situace napomůže množení kůrovce.

Městské lesy v Děčíně nyní uklízí osm lidí, potřeba by jich ale bylo až dvacet. Stát dal přitom letos městům na veřejně prospěšné práce méně než loni. Smlouvy zatím mají jen na tři měsíce.

Na jedné větvi padlého stromu se mohou vylíhnout desítky brouků. Na okraji lesa proto hoří ohně a veřejně prospěšní pracovníci na ně hází další polámané větve. „Klestu už je tolik, že to nikdo nechce ani brát,“ říká ředitel Lesního úřadu v Děčíně Antonín Novák.

Ukazuje se, že kůrovec se do lesů dostává zřejmě i z kmenů pokácených stromů přepravovaných po železnici. Na problém upozorňují hlavně města v česko-německém příhraničí. Například v Chebu nyní kácejí napadené stromy uvnitř městské zástavby a radní tvrdí, že škůdce do města přivezly vlaky z východní části země.

Podle ministerstva zemědělství bude ochrana lesů důslednější poté, co začne platit novela lesního zákona. To by mohlo být po 1. dubnu letošního roku. Ministerstvo zemědělství letos na řešení kůrovcové kalamity vyčlenilo dotaci 1,15 miliardy korun. Zároveň připravuje nové podmínky pro využití kalamitního dřeva coby paliva.