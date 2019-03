Turecko je spojencem Islámského státu, pomáhalo ho zásobovat, řekl český prezident

Turecko je podle českého prezidenta státem, který vyznává islámskou ideologii, což považuje za výsledek politiky svého tureckého protějšku Recepa Tayyipa Erdogana. „Už to není ten sekulární stát Atatürka a už je to spíše stát, který vyznává islámskou ideologii. A z toho logicky vyplývá, že má blízko k islámským radikálům, a z toho logicky vyplývá, že naopak útočí na Kurdy,“ dodal Miloš Zeman, kterého se Vintířovští ptali právě na důvod, proč Turecko útočí na Kurdy, kteří bojují proti islamistům.

„I když jsou (Turci) členy Severoatlantické aliance a hlásí se do Evropské unie – tam je ovšem málo pravděpodobné, že budou přijati – tak existovaly informace o tom, že v době, kdy Islámský stát okupoval podstatnou část jak Sýrie, tak Iráku, bylo právě Turecko, které zprostředkovávalo některé logistické operace pro zásobování Islámského státu. Konkrétně například vývoz ropy a podobně,“ řekl Miloš Zeman ve Vintířově.

„Proč útočí (Turci) na Kurdy? No protože jsou faktickými spojenci Islámského státu,“ prohlásil prezident.

Turecko do války v Sýrii otevřeně zasahuje od roku 2016, a to na straně povstalců, kteří bojovali proti vládním silám a zároveň i proti Islámskému státu. Rebelům pomohlo vyhnat IS z města Džabulus. Prezident Erdogan ovšem vyhlásil, že je ofenziva vedena i proti syrským Kurdům.

Ukrajině doporučuje Zeman decentralizaci, Sokolovsku pokračování těžby uhlí

Kromě turecko-kurdských vztahů se Miloš Zeman ve Vintířově vyjádřil i k situaci na Ukrajině. Uvítal by její decentralizaci. „Aby nejen ruskojazyčné, ale všechny regiony měly větší samostatnost,“ řekl. Upozornil, že je takové řešení uvedeno v minských dohodách.