Po nehodě přišel o nohu, přesto řídí městský autobus. A chce dokázat něco, co žádný handicapovaný před ním

Ve srovnání s linkovým autobusem není v MHD řidičův handicap patrný, cestující tedy nic nepoznají a kolegové-řidiči nemají než slova obdivu. „Párkrát jsem s ním jel a myslím, že když cestující nebudou vědět, že nemá nohu, vůbec to nepoznají,“ podotkl řidič Jiří Zabloudil. Navíc když se cestující o Egerově handicapu dozvědí, jsou většinou již vstřícní. „Přišly na něj pochvaly ze strany cestujících za výkon služby a to, jak funguje,“ upozornil Jan Barchánek.

Městské autobusy v Praze mají již od 60. let automatické převodovky, takže řidiči stačí k jejich ovládání jedna noha. I díky tomu může do kabiny jednoho z autobusů usedat Aleš Eger, který o dolní končetinu přišel. Zůstala mu ovšem levá, pedály tedy musí obsluhovat druhou nohou, než je obvyklé. „Sedím křížem, ale už jsem se naučil sedět, že mně přijde, že sedím rovně,“ prozradil.

Skočit salto vzad

Aleš Eger ale není jen řidičem autobusu. Osudové nehodě navzdory se znovu rozhodl usednout i na motocykl. Jako jeden z mála takto handicapovaných na něm jezdí v běžném provozu.

Zároveň začal trénovat na mimořádný sportovní výkon a chce skočit salto vzad čili backflip. To se ještě nikomu s handicapem nepodařilo. „Je to výjimečné, je to těžké. Ale musím říct, že Aleš tomu věnuje dost času i píle. Myslím si, že je i příkladem pro zdravé lidi,“ řekl jeho trenér Lukáš Pešek.

„Myslím, že mu nejde o to, aby udělal něco šíleného, ale aby udělal věc, která upozorní lidi na to, že člověk s handicapem, když něco chce a věnuje tomu úplně všechno, tak to může dokázat, ačkoliv se to každému zdá jako úplná bláznivina,“ soudí o záměru handicapovaného řidiče Lukáš Pchálek ze spolku Cesta za snem, který podporuje aktivní lidi s handicapem.

Podobně smýšlí i sám Aleš Eger: „Chtěl bych vzkázat všem lidem, kteří mají nějaký handicap, nevěří si a myslí si, že jsou odepsaní a že společnost je nechce: Nemůže je přijmout, dokud nebudou věřit sami sobě a nebudou si vědomi ohromných kladů, které mají, neotevřou je a nenabídnou je společnosti.“

Bláznivě ostatně mohla působit již touha řídit autobus.