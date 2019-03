Jednal jsem ze zástupci antimonopolního úřadu i Kapsche, řekl Faltýnek. Schůzky považuje za legitimní

Nový mýtný systém se satelitní technologií by měl být na dálnicích spuštěn letos 1. prosince, na silnicích první třídy od ledna 2020. Firma CzechToll zvítězila v tendru na nového provozovatele mýtného systému s nabídkou 10,75 miliardy korun za deset let provozu. Vystřídá současného správce mýta, rakouskou firmu Kapsch, přičemž dosavadní mikrovlnnou technologii nahradí satelitní systém.

Před zvolením do čela ÚOHS byl Rafaj v letech 2002 až 2009 poslancem za ČSSD. Členem sociální demokracie byl od roku 1997, členství ve straně ukončil v souvislosti s nástupem do čela ÚOHS.

„Kromě toho, že pro tuto funkci nemá erudici, jsem sledoval i to, co úřad pod jeho vedením dělal, a podle mě to bylo v rozporu s tím, co by podle mě úřad s těmito úkoly dělat měl,“ dodal Pelikán.

ÚOHS podle něj ohledně hospodářské soutěže není vůbec aktivní, málokdy vydá rozhodnutí s vysokými pokutami. „A když už se mu podaří odhalit problematické chování, jakým byl například kartel stavebních firem, dostatečně věc neošetřil z procesního hlediska a rozhodnutí neobstálo u soudu,“ připomněl nedávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zrušil pokutu 1,66 miliardy korun, již úřad uložil v roce 2017. Ohledně veřejných zakázek zase podle Pelikána úřad postupuje formalisticky a znepřehledňuje systém zadávání veřejných zakázek.