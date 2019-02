Petříček na setkání s Pompeem odmítl cla na auta, zopakoval pozvání pro Trumpa

„Jsme země, kde automobilový průmysl hraje velkou roli a případná cla by měla výrazný dopad na naši ekonomiku, naše bilaterální vztahy by tím mohly být poškozovány. Americká strana vnímala tuto otázku a věřím, že se podaří najít řešení tak, aby cla nebyla zavedená, aby se nalezl kompromis,“ uvedl po pátečním jednání ve vysílání ČT24 ministr zahraničí Petříček.

Už před cestou do USA šéf tuzemské diplomacie avizoval, že s Pompeem bude jednat i o konkrétních tématech pro avizovanou schůzku nejvyšších představitelů Česka a USA.

Za dva týdny jede do Bílého domu na oficiální pozvání Donalda Trumpa premiér Andrej Babiš. „Jsem rád, že pan premiér pozvání dostal, je to dobrý signál i pro to, že se česko-americké vztahy znovu velmi oživují,“ řek Petříček. Podle něj by tématem setkání mohly být opět třeba obchodní vztahy, spolupráce v oblasti inovací, vědy a výzkumu ale také otázka bezpečnostní spolupráce včetně kybernetické bezpečnosti či našeho členství a působení v NATO.