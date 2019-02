Ústřední školní inspektor: Povinné školky pro pětileté kýžený efekt nepřinesly. Lepší je podpořit problémové rodiny

V Česku absolvovalo předškolní vzdělávání v roce 2016 pouze 34 procent romských dětí ve věku od čtyř do šesti let, zatímco u celkové populace to bylo přibližně 86 procent. Vláda proto zavedla od září 2017 bezplatný povinný rok předškolního vzdělávání pro děti ve věku pěti let.

Jenže podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala toto opatření kýžený efekt nepřineslo. „Opatření, které bylo zavedeno, ten cíl nenaplnilo a vytvořilo velkou administrativní zátěž na straně mateřských škol,“ uvedl v Událostech, komentářích.

Podle něj je v Česku podíl dětí, které absolvují předškolní vzdělávání, vyšší než v okolních zemích. Skupina rodičů, jejichž děti mateřskou školu nenavštěvují, ale zůstává konstantní.