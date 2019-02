Lékaři vyzvali k odkladu povinných e-neschopenek. Ministryně Maláčová to připustila

Ministerstvo práce přišlo loni s novelou, aby lékaři do nasazení nového systému povinně od července posílali sociální správě část formulářů o pracovní neschopnosti elektronicky. Od roku 2010 to mohou dělat dobrovolně, využívají to asi čtyři procenta doktorů. Ministerstvo povinné zavedení nynějšího modelu označilo za první etapu e-neschopenek.

Novela je nyní ve sněmovně, která s jejím dalším projednáváním souhlasila na konci ledna. Předlohu mají posoudit tři výbory, mají na to 60 dní. Dolní komoru pak čeká druhé čtení a hlasování, poté zákon dostane Senát. Může se stát, že ho neschválí a vrátí poslancům.

Šéf sněmovního podvýboru pro informační systémy Lukáš Kolářík (Piráti) minulý týden řekl, že povinné zavedení nynějšího modelu není od července reálné, protože se novela nestihne včas schválit.

Pokud by podle Maláčové legislativní proces postupoval hladce, mohl by být zákon účinný před 1. červencem. Práce na novém systému postupují podle harmonogramu tak, aby fungoval od ledna, dodala.

Elektronicky i papírově

Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky by doktoři museli od července posílat sociální správě formuláře elektronicky i papírově a zaměstnavatel by údaje on-line neměl. „Současná podoba e-neschopenek je naprosto nesmyslná. Místo toho, aby lékařům, zaměstnavatelům i zaměstnancům usnadnila život, postará se o pravý opak,“ uvedl Šonka.

Od července by doktoři povinně sociální správě posílali informaci o začátku a konci nemoci, a to nejpozději druhý pracovní den. Zaměstnavatelé by pak elektronicky o informace úřad požádali, ten by jim je do osmi dnů oznámil.

Podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého je to pro zaměstnavatele nepřijatelné. „Návrh tak vlastně jen vytváří iluzi slíbené kompenzace (firmám za zrušení karenční doby), jeho využitelnost pro zaměstnavatele je nicotná,“ uvedl Dlouhý.