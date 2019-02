Ministerstvo obrany odebírá z mobilů Huawei bezpečnostní aplikaci

Z registru smluv vyplývá, že ministerstvo AirWatch používá například pro zabezpečení přístupu z mobilních telefonů do některých služeb vnitřního informačního systému armády. Jde o software americké firmy VMware, který umožňuje ovládat služební telefony na dálku. Pokud by pracovník zařízení s citlivými daty ztratil, ministerstvo je může na dálku smazat.

To, že se v resortu používá „velmi malé množství“ telefonů značky Huawei, zmínil v rozhovoru pro sobotní deník Právo také ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). „Sice se nejedná o vysoký armádní top management, armádní velitele, ale i tak jsme tyto telefony odinstalovali, aby nemohly vstupovat do naší resortní aplikace zvané mobilní kancelář, a to do té doby, než budeme mít zpracovanou analýzu,“ řekl.