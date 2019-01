Aféra v prezidentově ochrance. Hrad i policejní prezidium uvažují o personálních změnách

Osobní strážce Zdeněk Šiman je u policie už třicet let. Funkci šéfa Zemanovy ochranky zastává od června 2016. K prezidentovi ho pojí i osobní přátelství. Šimanův útvar se ale během dvou let dostal do problémů – především kvůli šikaně z něj totiž odešly přibližně dvě desítky zkušených bodyguardů.

„Jako zkušený ochránce jsem byl bez vysvětlení přeřazen na práci, kterou dělají nováčci. Musel jsem dělat pochůzky kolem Hradu. Vedoucí na mě stále vyvíjeli tlak, ať raději odejdu pryč,“ uvedl jeden z bývalých Šimanových podřízených.

„Někteří policisté žádali i o právní pomoc našeho advokáta, takže situace určitě nebyla v pořádku,“ uvedl přeseda Unie bezpečnostních složek Zdeněk Drexler.