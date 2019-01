Soud řeší údajné nenávistné výroky extajemníka SPD. Jen chtěl na sebe strhnout pozornost, říká svědkyně

Podle svých slov je Richterová přesvědčena, že její údaje získal bývalý tajemník SPD z krajně pravicového serveru White Media . „Pracovala jsem v té době například na projektech, které pomáhaly romským rodinám s oddlužením. On mi však neustále říkal něco o muslimech a homosexuálech,“ dodala.

„Řekl mi: ‚Zastáváš se buzerantů. Ty půjdeš hned za nima‘,“ uvedla Richterová. Na vulgarity si nepamatovala. Staníka v té době neznala, on ji však oslovil celým jménem.

Extremistický server White Media byl letos z podnětu Úřadu pro ochranu osobních údajů zablokován. Důvodem bylo zveřejňování neoprávněně získaných osobních údajů.

Staník při prvním soudním jednání loni v prosinci uvedl, že na podzim 2017 slavil ve sněmovní restauraci volební úspěch své strany. To potvrdila i Richterová. „Neustále vykřikoval, že vyhráli volby. Nejdřív jsem si myslela, že je z ANO,“ prohlásila.

Jeho výroky na adresu menšin podle ní nepůsobily tak, že by chtěl „rozdmýchávat nenávist“. Spíš na sebe chtěl strhnout pozornost. Servírky z restaurace, které soud ve čtvrtek také vyslechl, uvedly, že Staníkovy výroky neslyšely. Bar byl podle nich plný, lidé byli hluční a popíjeli alkohol.

Obžaloba viní Staníka z podněcování nenávisti

Obžaloba viní Staníka z trestných činů podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a také popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy. Podle státní zástupkyně Zuzany Beňové bývalý tajemník SPD 24. října večer ve sněmovně například uvedl, že „buzeranti a lesby jsou nemoc a měli by se střílet již po narození“ a že homosexuálové, Romové a Židé by se měli posílat do plynu.