Škoda vyvine v Indii auto pro tamní trh. Babiš otevřel její technologické centrum

Babiš po prohlídce závodu Volkswagenu v Púně řekl, že pokud chce být společnost úspěšná v Indii, musí vyrábět v této zemi. „Přijeli jsme sem, abychom propagovali naše značky a Škoda je jednou z nejstarších. Pokud se nemýlím, tak je dokonce starší než Volkswagen,“ uvedl. Dodal, že v Indii nyní působí 25 zaměstnanců z Česka.

Nové technologické centrum Škody Auto zaměstná 250 specialistů, kteří se soustředí na vývoj vozů uzpůsobených zákazníkům na indickém subkontinentu. Škoda je v rámci projektu INDIA 2.0 odpovědná za modelovou ofenzivu koncernu Volkswagen na indickém trhu. První vůz založený na platformě MQB-A0 IN by měla představit v roce 2020 v Dillí. Bude to SUV vyvinuté a určené výhradně pro místní trh. V další fázi projektu bude Škoda prověřovat možnosti exportu vozů vyráběných v Indii.