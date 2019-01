Zoopark ve Zvoli přišel o povolení pro chov pum. Klece jsou postavené načerno

Veterináři neprodloužili povolení pro chov pum v zooparku ve Zvoli u Prahy. Hlavním důvodem je to, že jsou výběhy pro zvířata postavené bez řádného stavebního povolení. V zooparku navíc už dvakrát došlo k útěku pumy. Naposled loni v létě, kdy se podařilo zvíře odchytit až po dvou dnech. Majitel zooparku ČT řekl, že zvířata zatím nemá kam dát, na jaře by se ale měla stěhovat do nových prostor.