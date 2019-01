Firmy nás špiclují, informace tak získává i Česko, nejen Čína, říká Jaroslav Kubera

Podle předsedy Senátu není kauza Huawei překvapivá. „Jakákoliv aplikace, kterou si nahrajete, tak od vás chce přístup ke kontaktům, fotografiím, často i k mikrofonu, k mailům, prostě ke všemu, co v telefonu máte. Samozřejmě se můžete svobodně rozhodnout, že tu navigaci nechcete, ale to je tak všechno, co s tím můžete udělat,“ uvedl Kubera.

Tímto způsobem podle něj získávají informace nejen technologické firmy, ale také tajné služby. Problém se přitom podle Kubery netýká jenom Huawei, ale i dalších společností. „Firmy nás špiclují z různých důvodů. Špiclují ve svůj obchodní profit, ale samozřejmě ta data jsou použitelná i pro jiné účely,“ upozorňuje Kubera.

Informace tak získává i Česko, tvrdí Kubera

Od firem pak citlivé informace získávají jednotlivé státy. „Podle mého názoru nepochybně, a to buď vědomě, nebo nevědomě. Některé státy si mohou dovolit (firmy) zaúkolovat, aby ty údaje dostaly, některé, takové ty poněkud více demokratické, to navenek neříkají a získávají to jinak, ale jsem přesvědčen, že to získávají,“ tvrdí.

Informace tak získává i Česko, uvedl předseda Senátu. „Všechny státy. Čína, Spojené státy, Rusko, Česká republika také, jsem o tom přesvědčen,“ prohlásil v Interview ČT24.

Čínské ministerstvo zahraničí přitom v pondělí vyzvalo k ukončení „výmyslů“ kolem čínské telekomunikační společnosti Huawei. Tato firma čelí v západních zemích obviněním, že úzce spolupracuje s čínskou vládou a že její zařízení je uzpůsobeno pro špionáž. Huawei to popírá.