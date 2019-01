Diskuze kolem těžby uhlí v Horním Jiřetíně po třech letech opět ožívá. Město se mezitím zalidňuje

O bydlení v Horním Jiřetíně je zájem. Potvrzuje to i jeho starosta Vladimír Buřt. Každý den podle něj volají další lidé, kteří se do města chtějí stěhovat. „Kdybychom měli parcel dvakrát, třikrát tolik, tak si myslím, že by se udaly taky,“ domnívá se Buřt.

Všechny nové domy budou přitom – stejně jako většina Horního Jiřetína – stát na uhlí. Pod zemí jsou tam totiž tak veliké zásoby, že by je horníci mohli těžit dalších čtyřicet let.

Před třemi lety se těžaři k těmto zásobám chtěli dostat, obyvatelé města ale byli proti. Vláda tehdy bourání domů odmítla a limity neprolomila.