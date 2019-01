Sucho na ústupu. Povodí Vltavy hlásí díky dešti a sněhu víc vody, plní se i nádrže

Sníh či déšť, který ještě přijde v nejbližších dnech, by měl stačit na to, aby se hodnoty nasycení půdy vodou do jednoho metru dostaly v Čechách na normální stav, uvedl ve čtvrtek bioklimatolog z vědeckého týmu projektu InterSucho Miroslav Trnka.

Na Moravě je situace horší

Takzvané zemědělské sucho, kdy v půdě chybí voda, by tak mělo pominout. Horší situace zůstává na Moravě, především střední a východní, a v části jižní Moravy. Na některých místech přetrvává i hydrologické sucho, tedy nedostatek vody v řekách a nádržích.

Loňský rok byl podle údajů z pražského Klementina nejteplejší od roku 1775, kdy tam začalo soustavné měření teplot. Průměrná teplota za rok 2018 dosáhla 12,8 stupně, což je o 3,2 stupně více než průměr za roky 1775 a 2014, tedy za více než dvě století.