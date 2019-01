ČSSD už na obědech zdarma pro všechny děti netrvá. Chce najít kompromis, řekla Maláčová

S takovým poměrem nákladů nesouhlasí. Proto navrhla plošné zavedení obědů zdarma, administrace by v tom případě vyšla levněji. Celkové náklady by v tomto případě však dosáhly 5,4 miliardy korun ročně.

„Jeden z důvodů, proč byl přerušen návrh pana ministra Plagy, byly velmi vysoké administrativní náklady,“ řekla Maláčová s tím, že v tomto návrhu by obědy vyšly státní kasu na 1,1 miliardy a dalších 500 milionů korun ročně by stála administrace spojená se zjišťováním, kdo na ně má nárok.

Maláčové také vadí, že by v případě přijetí Plagova návrhu existovala skupina lidí, která na oběd zdarma těsně nedosáhne. „Já si myslím, že to bude velký problém, že to bude vzbuzovat závist, možná i nenávist mezi lidmi, protože kvůli pár korunám některé děti mít obědy budou a některé nebudou,“ tvrdí ministryně.

ČSSD už podle ní netrvá na plošném zavedení obědů zdarma a je ochotná debatovat o kompromisu. „Dokážu si představit systém, kdy to navážeme na přídavky na dítě, ale ty třeba navýšíme na trojnásobek životního minima. A zároveň vytvoříme přechodné pásmo, kdy se může ze sociálních důvodů (…) rozhodovat o výjimkách nehledě na příjem. To by bylo kompromisní řešení,“ sdělila Maláčová s tím, že ho kolegům ve vládě předestřela. „Debata byla přerušená a my jsme se dohodli s ministrem školství, že na tom budeme společně pracovat,“ dodala.

Maláčová by do této debaty chtěla zahrnout i další témata, třeba zvýšení kvality jídla ve školách, zamezení plýtvání jídlem a podobně.

Životní minimum

Ministryně hájila i svůj návrh na zvýšení životního minima, který vláda v pondělí také zamítla. „Bavíme se o tom od srpna a sedm let to nebylo valorizováno,“ odmítla Maláčová námitku, že byl návrh ukvapený. Trvá na tom, že náklady na potraviny, léky a hygienické potřeby značně rostly, a proto by se mělo životní minimum zvýšit.

Pondělní odmítnutí návrhu na vládě nepovažuje za jeho konec. „Půjdu cestou návrhu revize souvisejících sociálních dávek, podíváme se také na sestavení spotřebního koše,“ reagovala Maláčová na výtku ministryně financí.