Řešení nedostatku lékařů v regionech? VZP podepíše novou smlouvu jen tam, kde praktici chybí

Ministerstvo zdravotnictví novinku vítá. „Je zákonná povinnost pojišťoven, nejen VZP, aby zajišťovaly časovou a místní dostupnost péče,“ ujišťuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO).

Už teď je dostupnost zdravotní péče ohrožená v pěti krajích. A podle lékařů se nedostatek rychle rozšíří do celé republiky. Například třetina dětských praktiků chce skončit do pěti let. „Stěžují si na legislativní problémy, elektronický recept, nedostatečné financování,“ varuje předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová.

„Je potřeba jim nabídnout nějaké pobídky – finanční – a hlavně jim říct, že je v regionu potřebujeme,“ souhlasí předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.