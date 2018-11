Vznik reportáže o Babišovi mladším byl v pořádku, převážil veřejný zájem, věří předseda Syndikátu novinářů

Za zásadní považuje, že v tomto případě jde o člověka spoluobviněného v případu dotačního podvodu, kterého policie nedokázala kontaktovat. Jde přitom o kauzu, kde je zároveň obviněn i český premiér. „Při posuzování případu jsou v konfliktu dva významné zájmy. První je ochrana soukromí a proti tomu stojí veřejný zájem, to znamená důvod, proč je třeba zjistit nějakou informaci. Důležité je, že skrytá kamera a skrytá identita je možná použít pouze tehdy, když informaci nelze použít jiným způsobem a je pro to zcela zásadní důvod. To je meritum debaty i v této reportáži a já si myslím, že informace nebylo možno sehnat jiným způsobem,“ shrnul Adam Černý.

S tím souhlasí i advokát a člen Unie obhájců Ondřej Múka. „Velice důležitý je kontext situace, zda se novináři představili, zda to působilo tak, že se jedná se souhlasem té osoby, zda byl poskytnut souhlas následně. Domnívám se, že v daném případě jednoznačně převažují kritéria, která svědčí o tom, že o zásah do soukromí, který by byl řešitelný v rovině práva – trestního, já se domnívám ani civilního – zde nešlo,“ ujistil.