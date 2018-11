Schůzi k platům svolal Vondráček na čtvrtek. Nárůst o 20 procent u politiků se nedá obhájit, říká Pirát

Není ale vyloučeno, že mimořádná schůze bude nakonec zbytná a poslanci se k platům dostanou na řádné schůzi. Ta má podle dohody politických stran skončit ve středu, kdy se ještě platy ve třetím čtení projednávat nemohou, podle předsedy sněmovny je ale ve středu na programu tolik třetích čtení, že by se nakonec řádná schůze mohla protáhnout až do pátku.

Jenomže to není podle sněmovních pravidel den určený ke třetím čtením, zbývá tedy pátek. Ledaže by se na projednání ve čtvrtek shodly kluby všech stran včetně těch, které jsou ostře proti změnám pravidel pro výpočet platů. „Takže jediná logická varianta je 16. 11.,“ podotkl ve středu Radek Vondráček.

„Už v červenci jsme hlasovali proti předčasnému ukončení schůze, chtěli jsme, aby poslanci návrh probrali, než odjedou na prázdniny,“ upozornil v 90' ČT24 poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík. Piráti tehdy neuspěli, Ferjenčík připomněl, že tehdy ještě slyšeli ubezpečení, že se vše hladce stihne.

Pokud Piráti neuspějí se svým návrhem, podpoří vládní

Poslanci jsou rozděleni na několik táborů v tom, čeho chtějí při hlasování o platech dosáhnout – ať už bude kdykoli. ODS, TOP 09 a také část ČSSD dávají najevo, že chtějí zachovat současný model. Argumentují tím, že funguje automaticky, platy se počítají z průměru ve veřejné sféře, byť se v příštím roce zvýší koeficient, kterým se násobí, na 2,75. Vládní návrh, jehož třetí čtení poslance čeká, chce koeficient ponechat na 2,5násobku. Platy tudíž poslancům vzrostou, ale v podobné míře jako jiným státním zaměstnancům.

„Nárůst platů politiků o 20 procent se nedá obhájit. Nejsem schopen vysvětlit občanům, proč by si zrovna politici měli přidat 20 procent, když se jinde ve státní sféře přidává někde 6 procent, někde 8 procent, učitelům 15,“ míní Ferjenčík.

Piráti ale navrhli další úpravu. Koeficient sice chtějí také nechat na 2,5, ale změnili by základ – platy by vycházely z průměru v celé ekonomice. „Když politici přidávají ve veřejné sféře, v důsledku zákona přidávají sami sobě. Je to přesně naopak, než říká pan Kalousek,“ odkázal Ferjenčík na slova předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Ten mimo jiné zdůraznil, že by poslanci o platech neměli rozhodovat.

Ferjenčík dodal, že pokud Piráti neprosadí svoji změnu, podpoří i původní vládní verzi, „abychom si neuřízli ostudu“. Její úspěch je pravděpodobnější i díky tomu, že pozměňovací návrhy neuspěly na rozpočtovém výboru.

Volba SPD bude těžká, pokud se nepodaří platy zmrazit

Platí to i pro návrh předsedy SPD Tomia Okamury, aby se platy na příští tři roky zmrazily. Okamura sám ale nepřímo připustil, že takový návrh nejspíše neprojde. „Chtěli jsme hlavně nastavit zrcadlo, aby voliči viděli, jak je to ve skutečnosti. Piráti a hnutí ANO chtějí zvyšovat o 9 až 10 procent, ostatní o 20 a jediné SPD chce zamrazit,“ uvedl.

Pokud ale sněmovna zmrazení platů odmítne, není podle Okamury jasné, jak bude SPD dále postupovat. Zda budou proti všemu jinému, nebo – podobně jako Piráti – podpoří alespoň vládní verzi. „Je pro nás nepřijatelné jakékoli hlasování, ale potom tam budou jenom dva návrhy,“ připustil Okamura. Výsledek tak podle něj určí až porada bezprostředně před závěrečným hlasováním.

Ačkoli Radek Vondráček zdůraznil, že „se nejedná o nejstěžejnější záležitost, kterou teď Česko řeší“, poslanci ostře bojují o to, zda stihnout zákon schválit tak, aby platil k počátku příštího roku, nebo ne. Mikuláš Ferjenčík se domnívá, že i kdyby zákon v pátek prošel třetím čtením, boj tím neskončí. „Teď bude snaha hodit to na Senát, aby to vrátil a sněmovna to nestihla schválit. Myslím, že to je nová strategie blokovací koalice,“ soudí.