České školy by se měly víc věnovat právu, shodli se Kněžínek a Šámal

„Právní povědomí u české veřejnosti není příliš velké. Souvisí to určitě nejenom s výchovou v rodinách, kde není od koho informace přebírat, ale s absencí výuky ve vyšších ročnících základní školy a na středních školách. Je určitě co dohánět,“ řekl ministr Kněžínek.

„V době tweetů a jiných podobných krátkých sdělení se poměrně těžko vysvětlují složité otázky,“ uvedl ministr a ocenil, že Nejvyšší soud i Ústavní soud zveřejňují svá rozhodnutí v plném znění na internetu.

Ministerstvo spravedlnosti podle Kněžínka chystá do budoucna projekt na zveřejňování veškerých rozhodnutí soudů všech instancí, počínaje okresními. „Chápu to jako jistý prvek kontroly soudní moci,“ uvedl Kněžínek.

Šámal: Nezávislost je to nejcennější

Šámal s Kněžínkem při příležitosti stoletého výročí založení Nejvyššího soudu Československé republiky diskutovali také o roli soudů v proměnách doby. „Chceme nejenom vzpomínat na to, co se stalo, když se zakládalo Československo, a co nám zakladatelé vložili do jednoho z prvních zákonů, kterým byl zákon o Nejvyšším soudu. Chceme se podívat i na to, jaké role mají nejvyšší soudy v dnešní době a v budoucnosti,“ uvedl Šámal.

„Mezi jednotlivými mocemi nemají být zdi. Jde o výkon státní moci, a to za působení brzd a protivah. Je třeba připomenout, že silné a nezávislé soudnictví je základní podmínkou právního státu,“ řekl Šámal. Nezávislost je podle něj tím nejzásadnějším, co může justice nabídnout společnosti.