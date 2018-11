Jeden post, více uchazečů. Volba předsedy Senátu může skončit „divokým rozstřelem“, míní Gazdík

Tři týdny po skončení senátních voleb stále není jasné, kdo se stane předsedou horní komory parlamentu. Nejsilnější politické strany se shodují, že právo navrhnout druhého nejvyššího ústavního činitele republiky má podle nepsaného pravidla ten, kdo má největší klub. Jenže: nejsilnější kluby jsou hned dva.

Poté, co se k jednotlivým frakcím připojili nezávislí senátoři, čítá klub ODS i hnutí STAN shodně 18 členů. Starostové chtějí do čela komory prosadit předsedu svého klubu Jana Horníka, občanští demokraté dosavadního místopředsedu Senátu Jaroslava Kuberu. Jak z patové situace ven, se kluby zatím nedohodly, jejich zástupci se o to pokusí v úterý.