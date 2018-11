Volba času je politická a ekonomická otázka, na počátku byla železnice, říká historik

Stanislav Bárta v diskuzním pořadu ČT připomněl, že zásadní roli ve standardizaci času na mezinárodní úrovni sehrála průmyslová revoluce a rozvoj železniční dopravy v 19. století.

„Vlaky byly motivem k tomu, aby se sjednotil čas, aby nemusely stát, aby se lidé na železnici zorientovali, aby nemuseli řešit to, že každá železniční společnost má jiný čas a železniční časy že se liší od času v místě, kam vlak dojede,“ uvedl historik Ústavu pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

„Do té doby, než se společnost začala překotně rozvíjet industrializací, tak si lidé vystačili s místním časem. Řídili se podle místního města a v momentě, kdy to město opouštěli, museli počítat s tím, že vstupují do nejistoty. Ale vzhledem k tomu, že nepřekračovali velké vzdálenosti, ta nejistota byla v řádech minut, to pro ně nebylo nic hrozivého.“