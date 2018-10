Opravy nejdelšího modernizovaného úseku D1 nabírají zpoždění, stavbařům hrozí pokuta v desítkách milionů

Výměna by podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla znamenala další zdržení: „Kdybychom rázným způsobem s těmito zhotoviteli ukončili veškerou činnost, tak by nám trvalo možná rok, rok a půl, než by se nám podařilo sem po nové soutěži vrátit další stavební firmu. To znamená, hledáme jiné řešení,“ řekl Rýdl s odkazem na právní analýzy. ŘSD podle něj tlačí na dodavatele stálými kontrolami.

Kromě zprovoznění mostu by stavbaři měli do zimy zajistit plný provoz opravované části dálnice. Na dálnici mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem je teď rozkopaný středový pás, kde dělníci dělají novou kanalizaci. Do zimy by ale měl být podle mluvčího upravený a osazený funkčními svodidly.

Jde o nejdelší úsek v rámci modernizace D1

Opravy 13,6 kilometru dlouhého úseku dálnice mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem začaly letos 15. března. Zakázku za 1,75 miliardy korun provádí sdružení tvořené italskou firmou Toto Costruzioni Generali, kazašské SP Sine Midas Stroy a české stavební společnosti Geosan Group. Jde o nejdelší rekonstruovaný úsek dálnice mezi Prahou a Brnem. Jeho přestavba by měla být dokončena v první polovině roku 2020.

Most na 104. kilometru převádí přes dálnici silnici II. třídy od Štoků na Větrný Jeníkov. „Ta stavba vůbec nepřipomíná stav, kdy bychom mohli uvádět do provozu. Dokonce není ani mostovka, není dokončená základní konstrukce mostu,“ řekl Rýdl. Mluvil o laxním přístupu k provádění spodní stavby a špatné koordinaci prací na nosné konstrukci mostu.