Co je moje, je i tvoje. Sdílení aut, kol i koloběžek je čím dál oblíbenější

„Lidé si začínají uvědomovat, že planeta má omezené zdroje a že pokud něco vlastním, ale využívám to jenom pět procent času, zatímco devadesát pět procent doby to někde stojí, tak je to neefektivní,“ vysvětluje si rostoucí popularitu sdílení Jan Charouz, jednatel carsharingové společnosti HoppyGo.

Studenti sdílejí se studenty

Možnost sdílení využívají nejčastěji lidé mezi 25 a 34 lety, oblíbená je ale i u začínajících řidičů. K nim patří i studenti, kteří tento týden přišli s novou carsharingovou platformou Uniqway. Vznikla ve spolupráci tří pražských škol: ČVUT, České zemědělské univerzity a VŠE – a její služby jsou určeny zase studentům.

„Neřeším parkování, servis ani náklady, které jsou s autem spojené, zaplatím jenom poplatek za jízdu a ostatní nechám na provozovateli služby,“ shrnul výhody sdílení jeden z vývojářů Uniqway Marko Šidlovský. Auta je možné sdílet přes speciální aplikaci, k níž se studenti musí zaregistrovat. Platí jak za ujetý čas (29 korun za hodinu), tak kilometry (4,90 korun za kilometr).

Lukáš Vlček, ředitel Škoda Auto ČR, která na Uniqway spolupracuje, vidí v projektu potenciál: „Pro nás je důležité, aby carsharing naplňoval očekávání nové generace, která vidí mobilitu budoucnosti jinak, tzn. sdílení aut, služby s tím spojené, systém bookování i placení.“

Kola a koloběžky jsou oblíbené, méně už u chodců

Obliba sdílených aut sice stoupá, nejrozšířenějším sdíleným dopravním prostředkem jsou nicméně jízdní kola, včetně elektrokol. Zájemci si je mohou půjčovat v 94 tuzemských městech a obcích. Vedle soukromých firem tyto služby nabízejí i České dráhy. Novinkou na trhu jsou elektokoloběžky, zhruba čtyři sta jich nedávno „vypustila“ do pražských ulic americká společnost Lime.