Politoložka Dvořáková: Neúspěch v senátních volbách neznamená velkou potíž pro vládu, pro ČSSD ale ano

Volby do Senátu vyhrály letos opoziční strany. Není ještě zcela zřejmé, zda bude nyní mít nejsilnější klub v horní komoře ODS nebo STAN, jisté však je, že po osmi letech končí dominance ČSSD. Jan Hamáček již poznamenal, že se „změnila politická realita“, výsledek senátních voleb však může mít pro jeho partaj mimořádně vážné důsledky.

Sociální demokracie na jedné straně jen zpečetila svůj politický pád – předloni ztratila většinu krajů, loni zaznamenala velký propad v Poslanecké sněmovně a letos přišla o část senátorů, nemluvě o zastoupení v zastupitelstvech některých velkých měst včetně Prahy. Na druhé straně nemá neúspěch ve volbách jen politický efekt. „Znamená to další ztrátu finančních prostředků. Pro sociální demokracii to znamená velký problém a bude to jeden z dalších problémů pro její oživení,“ upozornila Vladimíra Dvořáková.

Z politického hlediska pak výsledek ČSSD, která zvítězila pouze v jednom volebním obvodě, a také KSČM, která o posledního svého senátora přišla, jen potvrdil, že se Česku nevyhýbá současný celoevropský trend ústupu levicových stran. „Levice je velmi vyprázdněná. Trochu je to trend i v západní Evropě, můžeme vidět určité signály obnovy levice v Německu. Uvidíme, jestli se to promítne i v českém prostředí. Je nutno říci, že není dobré, když je jedna část spektra silně vyprázdněná, což se stává nyní na levici,“ podotkla politoložka.