„Vinnetou a Old Shatterhand jsou žabaři.“ Herec Karel Zima daroval ledvinu jako samozřejmost

Dva Karlové se předtím viděli jen několikrát a víc než přáteli byli spíš kolegové. „Když jedete po silnici a někdo je tam s píchlým kolem, tak u něj s autem zastavíte a nekoukáte, jestli je to příbuzný, ne? Jestli je to kamarád, nebo jak dlouho se znáte. Nelustrujete ho,“ směje se Zima.

„Jo, přišla mi SMS a já jsem mu pak hned volal, jestli to myslí vážně, a on že fakt jo. Samozřejmě jsem nevěděl, jak to dopadne, ale zase se objevila naděje, takže to pro mne byla skvělá zpráva,“ vzpomíná na zlomový moment Karel Vaněk.

„Během natáčení pořadu, který točím s Českou televizí pro Déčko, jsem během pauzy přecházel z oběda na plac a došlo mi, že mám dvě a on žádnou, že přece bych mu mohl jednu dát. Tak jsem mu to napsal. A bylo to,“ vypráví dárce Karel Zima.

„Probuzení z narkózy, to je člověk ještě trochu na Marsu, ale pak když to přijde všechno k sobě, tak je to samozřejmě síla. Já jsem si prošel docela dost operací, operovaný kolena, šrouby v noze, ale tohle teda jako bylo top,“ bere Zima s nadhledem i pooperační stav.

Největší bolest přešla po pár dnech, určité riziko ale zůstane po celý život. „Dárce může bez ledviny zcela v pořádku bez potíží žít, ale nesmí se stát úraz té solitární ledviny. Stačí aby spadl z koně, z motorky, aby se poranil. Takže je to samozřejmě do určité míry riziko, kterému je ten člověk vystaven,“ upozorňuje Jiří Moláček.

Karel Zima přitom jezdí automobilovou rallye. Rodina ho teď před adrenalinovým koníčkem zrazuje. „Byl to takový podnět ode mne, aby nad tím fakt přemýšlel. Snad se rozhodl, že si těch závodů užil a že s nimi skončí, že je důležitější darovat tu ledvinu než jezdit nějaký závody,“ věří bývalá manželka Magdalena Zimová.

Vinnetou s Old Shatterhandem

Přesto si Karel Zima nemyslí, že by o něco přišel, naopak. „Nemám pocit, že by mi chyběla ledvina, naopak, že jich mám víc o dvě nebo o tři. Protože kdo by neměl dobrý pocit z toho, že někomu pomůže, a takhle, že ho vrátíte do normálního života. Doufejme, že na mnoho let, že to bude fungovat. Kdo by to nechtěl, to mě strašně nabíjí,“ říká.

Novou životní sílu získanou z darované ledviny čerpá i Karel Vaněk. „Chtěl bych strašně poděkovat Karlovi, to je jasné, ale chtěl bych poděkovat také celému týmu, který se o nás staral, tedy Nefrologii ve Fakultní nemocnici v Plzni, protože si myslím, že tam odvedli špičkovou práci,“ dodává.

„Jsme už na věky spojený, vždycky když se vidíme, tak to není jenom čau čau, my vždycky říkáme, že Vinnetou s Old Shatterhandem jsou proti nám opravdu velký žabaři,“ uzavírá Karel Zima.