Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč zvítězil po komunálních i v senátních volbách

- lékař, gastroenterolog;

- vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze;

- poté sedm let pracoval na interním oddělení nemocnice v Litoměřicích;

- od roku 2002 má vlastní gastroenterologickou a hepatologickou ambulanci v Litoměřicích;

- je předsedou hnutí ANO na Litoměřicku;

- v roce 2014 byl za ANO zvolen do litoměřického městského zastupitelstva;

- v letech 2013 a 2017 za ANO neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny;

- v roce 2016 neuspěl ani jako kandidát do zastupitelstva Ústeckého kraje.