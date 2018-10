ANALÝZA: Komunální i senátní volby jsou pro strany důležitou zprávou

Volby do zastupitelstev měst a obcí se konají téměř přesně po roce od voleb do Poslanecké sněmovny. V nich některé z politických stran neuspěly tak, jak by si přály, a jejich výsledek byl mnohem slabší, než očekávaly nebo než historicky získávaly. Komunální volby, ač jsou svojí povahou odlišné od sněmovních, jsou pro politické strany důležitou zprávou o tom, zda se jejich podpora zvyšuje a zda se jim daří přesvědčit voliče o správnosti své politiky i svého směřování. Naopak úspěšnější strany mohou dostat zprávu, zda jejich podpora po roce neklesá.

Pokud by se ukázalo, že se některé z politických stran nepodařilo zastavit propad podpory, nebo pokud by oproti minulému roku byly výsledky významně horší, může být logickým vyústěním těchto voleb i přeskupení sil v politických stranách. V krajním případě je ve hře i pozice předsedy či celého vedení politické strany. Je totiž třeba mít na mysli i fakt, že před politickými stranami jsou už v květnu další volby, tentokrát do Evropského parlamentu. A neúspěch v komunálních volbách by mohl být vnímán jako možná předzvěst neúspěchu ve volbách evropských.

Lokální politika je pro politické strany podstatná i z jiného důvodu. Pro většinu fungujících politických stran s ambicí uspět dlouhodobě je důležitá členská základna. Úspěch stran na nejnižší úrovni politického systému vytváří podhoubí pro výchovu nových politiků, kteří pak mohou postupovat přes krajskou až k celostátní politice.

Senátní volby, aneb boj o klid vlády