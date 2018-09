Šojdrová odpoledne představí Babišovi svůj plán na přijetí syrských sirotků

Šojdrová chce Babišovi představit svůj plán, podle kterého by výběr dětí byl zcela v gesci českého ministerstva vnitra. Preferovány by byly nejmladší děti nebo děti bez dohledatelných příbuzných, kterým by Česko poskytlo dočasnou mezinárodní ochranu, tedy ne trvalý azyl a české občanství.

Babiš už ale dříve kritizoval, že sirotci jsou často ve věku 12 až 17 let. Dětem by se podle něj navíc mělo pomoci tam, kde se narodily. Podobně se vyjádřil i prezident Zeman, podle kterého souvisí iniciativa Šojdrové s nadcházejícími volbami. Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček si naopak myslí, že Česko by syrské děti, které přišly o rodiče, přijmout zvládlo.