Třetina senátorů vyzvala Babiše k přijetí syrských sirotků

„Žádáme Vás a vládu České republiky o rychlou pomoc těmto dětským sirotkům žijícím nyní v přelidněných řeckých uprchlických táborech. Učiňte, prosím, urychleně taková opatření, aby Česká republika mohla být jednou z těch zemí, která dokáže účinně a bezodkladně pomáhat v nouzi nejvyšší,“ stojí v prohlášení, které podepsalo 28 senátorů včetně předsedy horní komory Milana Štěcha (ČSSD) a místopředsedů Miluše Horské (za KDU-ČSL) a Jiřího Šestáka (za STAN).

Senátoři v dokumentu adresovaném předsedovi vlády argumentují, že na děti nelze pohlížet jako na běžné migranty. Babiš by podle nich měl zvážit rychlou pomoc vybraným dětem. Česko by totiž podle senátorů mělo v nouzi účinně a bezodkladně pomáhat. Zdůraznili, že považují za samozřejmé, že kritéria pro přijetí dětí budou stanovena tak, že se přijmou „především malé děti, které jsou nejzranitelnější v těžké životní situaci“.

Zvlášť reagoval na spor o sirotky senátorský klub ODS, který vydal prohlášení, podle kterého by Česká republika měla „ctít zásady přirozené solidarity a humanity“. Vláda by proto podle občanských demokratů měla co nejrychleji přijít s plánem, jak při řešení migrace konkrétně pomáhat. „Žádná politická funkce či obavy o politickou budoucnost nebo výsledky voleb by neměly vést ke zneužívání těchto témat a to včetně návrhů jejich řešení,“ uvedl klub.

O postoji Česka k přijetí sirotků ze Sýrie dlouze debatovali ve středu i poslanci. TOP 09 usilovala o to, aby dolní komora vyzvala vládu k přijetí dětí, návrh poslankyně Heleny Langšádlové však podpořilo jen 31 poslanců z klubů ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN z přítomných 133 členů dolní komory.