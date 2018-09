Pohyb bez aut. Města v Česku ukazují alternativu k automobilové dopravě

Desítky českých měst se letos zapojují nejen do týdne mobility, ale i do Evropského dne bez aut, který připadá na 22. září. Hned 12 z nich nabídne cestujícím městskou dopravu na celý den zdarma. Chtějí tak upozornit na velkou koncentraci aut ve městech, která mají významný podíl nejen na znečištění ovzduší.

„Záměrem je dostat lidi do MHD, aby si vyzkoušeli, že je to spolehlivá přeprava, která vyjde časově stejně jako použití osobních aut. Druhá věc je přivést do MHD co nejvíce dětí. Jakmile si dítě zvykne na městskou hromadnou dopravu, tak už do ní chodí i jako dospělý,“ vysvětlil mluvčí Zlína Zdeněk Dvořák smysl akce.

Dopravu zdarma ale ponechají lidem spíše menší města, jako je Havlíčkův Brod, Chrudim, Karlovy Vary, Otrokovice nebo Nový Jičín. Ta větší plánují na Den bez aut mírnější opatření. Vedení Prahy uzavře Křižíkovu ulici v Karlíně, ze které se na jeden den stane pěší zóna. Brno připravilo pro děti dopravní hřiště se soutěžemi, Ostrava chystá cyklojízdu z Hrabůvky do Místku.