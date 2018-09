Za sezení na dvou židlích v parlamentu i regionu má být nižší plat, navrhují poslanci

Skupina poslanců navrhuje snížit mzdu placeným obecním a krajským zastupitelům, kteří jsou zároveň členy sněmovny nebo Senátu. Návrh zákona teď přišel do připomínkového řízení. Dotkl by se hlavně hejtmanů, starostů nebo radních, kteří by za své funkce v regionech pobírali jen necelou polovinu platu.