Třikrát a dost. Novela zákona má urychlit vyhoštění cizinců, kteří páchají trestné činy

Aby mohlo Česko cizince vyhostit, musí nyní během tří let spáchat čtyři trestné činy se sazbou odnětí svobody do tří let. Do té doby se přihlíží i k tomu, zda má v Česku rodinu. „Jsou zde i možnosti odvolání a systém vede k tomu, že celý proces trvá minimálně dva roky, často i mnohem déle, třeba i pět, šest let,“ uvedl ministr.

Ministerstvo vnitra je tak podle Hamáčka nyní „značně bezzubé“. Za jednu z příčin označil to, že soudy nemají žádné lhůty. „Stanovíme proto lhůtu devadesát dnů, ve které soudy budou muset rozhodovat,“ uvedl.

Hamáček nepředpokládá, že zkrácení lhůty soudy zatíží. Vypadne totiž zároveň možnost odvolávat se k příslušné komisi ministerstva vnitra. Soudní přezkum by zůstal, ale soud by musel dodržet lhůtu 90 dnů. Stejnou dobu by dostal v případě kasační stížnosti i Nejvyšší správní soud.