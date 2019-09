Na plošné zvýšení platů nemáme, opakuje ministr zdravotnictví. Podle odborů je na čase uvolnit rezervy

Třeba Jan Pirk si ale nemyslí, že je plošné přidávání ve zdravotnictví tím nejlepším krokem, v čem se shodne i s Adamem Vojtěchem. „Bavme se i o kvalitě. Přece není možné dát vše do platů a nebavit se o kvalitě péče, motivaci. Naprosto rezignujeme na personální politiku, to už tam nemusíme vůbec mít ředitele,“ podotkl.

„Lékař pohotovostní služby v nemocnici tam má být pro hospitalizované pacienty a akutní věci, které vyžadují hospitalizaci. Ale aby musel ošetřovat lékař, který slouží na lůžkovém zařízení, drobnou ránu na ruce? Proto by se mělo v popracovní době zapojit více ambulantních lékařů. Tím by se snížily přesčasy,“ uvedl.

Odbory však ukazují na oněch 38 miliard, které mají pojišťovny na svých účtech. Dagmar Žitníková by chtěla „třeba polovinu“ této rezervy vydat na platy, další zvýšení by podle ní přineslo navýšení plateb za pojištěnce.

Rozpuštění rezerv pojišťoven však ministr označil za „přístup po nás potopa“. Upozornil, že rezervy zatím nejsou ani na hodnotě jako před poslední ekonomickou krizí, během které přitom velmi výrazně poklesly. Změny v platbách za pojištěnce naproti tomu již připravuje a v listopadu by je měla dostat vláda.

Jan Pirk vyzval k tomu, aby zároveň ožila debata o možných příplatcích za vyšší komfort ve zdravotnictví. Jako příklad uvedl Izrael, kde existuje několik tříd pojištění, podle kterých se pak určuje třeba umístění do pokoje v nemocnici nebo výše příplatku za kvalitnější plombu u zubaře. „Proč nedovolíme lidem, aby si mohli připlácet, proč by měli dávat někomu pod stolem? To je špatně. To je něco, jako bychom nařídili všem, aby jezdili ve fabii a nikdo nejezdil v octavii, protože na octavii někdo nemusí mít,“ připodobnil.

Zatímco však debata o připojištění, ale i o platbách za pojištěnce je zatím otázka vzdálenější budoucnosti, otázka platů v příštím roce nabývá na aktuálnosti. Zda zdravotníci začnou aktivně protestovat – například dodržováním zákonů v nemocnicích – by mělo být jasné po dalším jednání v příštím týdnu.